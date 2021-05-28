Створили алгоритм, який передбачає ризики COVID-19

Штучний інтелект допоможе оцінити ризик смерті внаслідок коронавірусу в перший день госпіталізації пацієнта. Метод базується на результатах лабораторних тестів, інформації про супутні захворювання та інших параметрах. З огляду на, що COVID-19 може розвиватися найнесподіванішим чином, новий інструмент стане важливим помічником для лікарів в стаціонарах.

Що передбачає прогноз

Одним з найбільш частих ускладнень коронавірусу є ушкодження нирок, що вимагає діалізу, проте точно спрогнозувати його розвиток у конкретного пацієнта досить складно. Вчені з Медичного центру Маунт-Сінай розробили алгоритм для прогнозування необхідності діалізу, розвитку ризиків інших важких ускладнень на ранньому етапі, а також смерті від COVID-19.

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Використовуючи дані перших 12 годин перебування в стаціонарі, вчені визначили ключові показали для оцінки ризиків.

Зокрема, демографічні дані, супутні захворювання, результати лабораторних досліджень і іншу життєво важливу інформацію про функції організму.

Ключовими лабораторними показниками були:

ширина розподілу еритроцитів,

креатинін і сечовина в крові.

Всього вчені проаналізували дані понад 6 тисяч пацієнтів, які перебували в лікарнях в період з березня по грудень 2020 року.

Аналізуючи масив даних, штучний інтелект точно міг передбачити ризики ускладнень і смерті через добу, три, п'ять і сім днів після госпіталізації.

Перспектива використання алгоритму

Наразі штучний інтелект уже застосовують в клінічній практиці, зокрема в клініці де проводили дослідження.

Вчені вважають, що впровадження нового алгоритму в клінічну практику не тільки в США, але і по всьому світу дозволить лікарям вчасно визначати пацієнтів з підвищеної групи ризику.