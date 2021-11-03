Новий тест на рак

Новий аналіз крові, який може змінити методику діагностики раку, незабаром стане доступним у США. Його розробила одна з біотехнологічних компаній у Сан-Франциско у співпраці з вченими та лікарями з авторитетної Клініки Майо.

Також на тему: Розпочали випробовування першої вакцини проти раку грудей

Стверджується, що цей тест може розпізнати 50 різних типів раку, включаючи пухлини яєчників, стравоходу та підшлункової залози, які часто виявляються занадто пізно.

Якщо масове практичне застосування цього аналізу виправдає очікування, він може зробити справжню революцію в онкології. Цей тест може потенційно врятувати мільйони життя. Добре відомо, чим раніше діагностується пухлина, тим вищі шанси пацієнтів побороти хворобу.

Як працює тест

Цей тест працює шляхом відстеження в крові аномалій, які зазвичай свідчать про рак. Для цього необхідно здати близько 20 мілілітрів крові. її відправляють до лабораторії, де й проходить аналіз ДНК щодо наявності аномальних хімічних змін. Медики шукають зміни у фрагментах генетичного коду, які відриваються від пухлин і потрапляють у кровотік. Багато пухлин скидають ці фрагменти ДНК у кров задовго перед тим, як у людини з'являться якісь симптоми.

Ефективність нового тесту

Дослідження тесту провели в клініці Майо, в ньому взяли участь 6600 учасників. Тест допоміг виявити 29 людей з раком, про який вони раніше не знали. При цьому тест має лише один відсоток хибнопозитивності.

Раніше вчені встановили, що під час фізичного навантаження м'язи виділяють певні білки, які запускають протиракову активність. Всього за 3 місяці регулярна активність уповільнили зростання пухлини у чоловіків, які брали участь в експерименті.