Над створенням антитіл працювала група німецьких вчених. Науковці наблизились до створення високоефективного препарату проти COVID-19.
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Антитіла створені на основі імунних білків альпака і спрямовані проти рецептор-зв'язуючого домену, який SARS-CoV-2 використовує для інфікування клітин.
Антитіла вперше поєднують в собі виняткову стабільність і максимальну ефективність проти SARS-CoV-2 і його варіантів: альфа, бета, гамма і дельта,
– йдеться в повідомленні фахівців Інституту біофізичної хімії Макса Планка.
Як створили антитіла
Щоб їх отримати, вчені ввели альпакам частину спайкового білка коронавірусу і потім витягли вироблені у відповідь на SARS-CoV-2 антитіла.
Далі з них виділили активну частину молекули – мініатюрний фрагмент імунного білка – основу нових мініантитіл.
Доклінічні експерименти показали, що вони в 1000 разів ефективніше всіх раніше створених антитіл. Тепер команда повинна підтвердити це в клінічних випробуваннях.
Чим унікальні антитіла
Антитіла мають унікальну термостійкість – до 95 градусів за Цельсієм без втрати властивостей. Це означає, що вони можуть довше залишатися активними в організмі. Крім того, їх буде легше виробляти і зберігати.
Нові антитіла можна буде використовувати в інгаляційних препаратах.
Швидко проникаючи в тканини, вони здатні запобігати подальшому поширенню вірусу з верхніх дихальних шляхів по організмі,
– зазначили дослідники.
Якщо клінічні дослідження підтвердять ефективність антитіл у людей, то новий підхід можна буде швидко адаптувати для лікування і профілактики COVID-19.