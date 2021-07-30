Над створенням антитіл працювала група німецьких вчених. Науковці наблизились до створення високоефективного препарату проти COVID-19.

До теми Штам Дельта заразніший за вітрянку та передається вакцинованими людьми

Антитіла створені на основі імунних білків альпака і спрямовані проти рецептор-зв'язуючого домену, який SARS-CoV-2 використовує для інфікування клітин.

Антитіла вперше поєднують в собі виняткову стабільність і максимальну ефективність проти SARS-CoV-2 і його варіантів: альфа, бета, гамма і дельта,

– йдеться в повідомленні фахівців Інституту біофізичної хімії Макса Планка.

Як створили антитіла

Щоб їх отримати, вчені ввели альпакам частину спайкового білка коронавірусу і потім витягли вироблені у відповідь на SARS-CoV-2 антитіла.

Далі з них виділили активну частину молекули – мініатюрний фрагмент імунного білка – основу нових мініантитіл.

Доклінічні експерименти показали, що вони в 1000 разів ефективніше всіх раніше створених антитіл. Тепер команда повинна підтвердити це в клінічних випробуваннях.

Чим унікальні антитіла

Антитіла мають унікальну термостійкість – до 95 градусів за Цельсієм без втрати властивостей. Це означає, що вони можуть довше залишатися активними в організмі. Крім того, їх буде легше виробляти і зберігати.

Нові антитіла можна буде використовувати в інгаляційних препаратах.

Швидко проникаючи в тканини, вони здатні запобігати подальшому поширенню вірусу з верхніх дихальних шляхів по організмі,

– зазначили дослідники.

Якщо клінічні дослідження підтвердять ефективність антитіл у людей, то новий підхід можна буде швидко адаптувати для лікування і профілактики COVID-19.