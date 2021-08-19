Створили антитіла, які запобігають вагітності

Вчені створили штучні антитіла, які паралізують сперматозоїди. На цей час новий протизаплідний препарат ще не випробовували на людях.

Як діють нові контрацептиви

Сучасні протизаплідні таблетки ефективні. Але їхній гормональний механізм дії пов'язаний з деякими побічними ефектами. Тому такі препарати можна застосовувати не усім.

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Вчені створили ліки, які не матимуть таких протипоказань. Вони розробили моноклональні антитіла, які заважають сперматозоїдам просуватися до яйцеклітини.

Моноклональні антитіла – це антитіла, які отримують лабораторним шляхом, вони атакують різні патогени або зв'язують певні речовини. Препарати цієї групи вже використовуються для лікування багатьох хвороб, включаючи COVID-19.

Наскільки ефективний препарат

Раніше вже було відомо, що у жінок можуть вироблятися антитіла до сперми. Це одна з важливих причин безпліддя. Як прототип для свого препарату вчені взяли зразки таких антитіл у жінок, які страждають від цієї проблеми. Розроблені ними моноклональні антитіла виявилися ще більш потужними, ніж природні: одне антитіло здатне зв'язувати більшу кількість сперматозоїдів.

Ми розробили антитіла, які як мінімум в 10-16 разів потужніше знижують проникнення сперматозоїдів, ніж звичайні антитіла. Це запобігає просуванню сперматозоїдів через слиз і не дає їм досягнути яйцеклітини,

– зазначили вчені.

В експерименті вчені перевірили ефективність моноклональних антитіл на вівцях. Моноклональні антитіла, а потім сперма, вводилися вагінально. Дослідження показало, що рухливість сперматозоїдів падала на 99,9%.

Як застосовуватимуть антитіла

Вчені припускають, що новий контрацептив можна буде застосовувати декількома способами. Він може випускатися у вигляді контрацептивних кілець для введення в піхву. В цьому випадку його дія може тривати кілька тижнів. Також можливий випуск тонких плівок для використання безпосередньо перед статевим контактом.

Раніше вчені зі США розробили довгостроковий варіант контрацепції для чоловіків, дію якого, за необхідності, можна буде скасувати в будь-який момент. Це контрацепція з підігрівом для тимчасової зупинки вироблення сперматозоїдів.