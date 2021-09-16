Досі вважали, що вакцинація таким способом має недоліки, зокрема відсутність ефективної доставки антигену і необхідність у відповідних речовинах — ад'ювантах, які можуть стимулювати стійку імунну відповідь без токсичності.

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Вакцинація слизових оболонок може стимулювати як системний імунітет, так і імунітет слизових оболонок і має ту перевагу, що є неінвазивною процедурою, що підходить для імунізації великих груп населення,

— сказав Варадараджан.

Тепер вченим вдалося додати агонист стимулятора генів інтерферону (STING) в ліпосомні частки, щоб отримати ад'ювант під назвою NanoSTING. Функція ад'юванта – формувати імунну відповідь організму.

Як працює нова вакцина

Фундаментальним обмеженням внутрішньом'язових вакцин є те, що вони не призначені для індукції імунітету слизових оболонок.

Попередньо вчені протестували спосіб з іншими респіраторними патогенами, готовність імунітету до повторного зараження вірусом вимагає адаптивних імунних відповідей в дихальних шляхах і легенях.

Нова вакцина не потребує спеціальних умов зберігання

Тож, вчені вважають, що назальна вакцина стане хорошим варіантом для справедливого розподілу вакцин по світу.

Адже, за оцінками ВООЗ, країни першого світу вже забезпечили і вакцинували більшість громадян, в той час, як мільярди людей в таких країнах, як Індія, Південна Африка і Бразилія з великими спалахами, на даний час не вакциновані.

Стабільні вакцини, які можна легко транспортувати – дійсно можуть розв'язати це питання.

Вчені також повідомили, що кожен з компонентів вакцини, білок (ліофілізований) і ад'ювант (NanoSTING), стабільні понад 11 місяців і можуть зберігатися і відправлятися без умов заморозки.