Всі іграшки для сексу виконані з медичного силікону, в них немає хімічних речовин, які можуть викликати свербіж або подразнення. Також вони водонепроникні.

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Чому саме овочі та фрукти

Овочі корисні для здоров'я, так?! Саме тому ми створюємо наші продукти в такій формі, адже оргазм також корисний для здоров'я і має бути частиною здорового способу життя,

– зазначили у компанії.



Веганські секс-іграшки / Фото: vegantoys

У Vegan Toys заявляють, що їхня мета – розповісти жінкам, як корисно відчувати оргазм. Згідно з дослідженнями, він допомагає впоратися зі стресом, вгамовує біль і може допомогти у боротьбі із застудою та грипом.

Продукція та вартість

Vegan Toys називає свої іграшки "ідеальними для початківців", тому що вони барвисті, веселі та не лякають своїм виглядом. Також на сайті компанії можна знайти й інші речі – тренажери Кегеля у вигляді манго та веганські презервативи.

Вібратори у формі перцю чилі та качана кукурудзи на зараз закінчились, але банани, баклажани та морква все ще доступні. Секс-іграшки коштують на сайті 16 до 60 фунтів (тобто від 600 до 2200 гривень). Доставка по всьому світу.

Нещодавно малайзійський гінеколог створив перший у світі презерватив унісекс, який можуть використовувати жінки та чоловіки.