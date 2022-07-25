Додаток HeHealth рекламує себе як перший додаток для виявлення захворювань, які передаються статевим шляхом (ЗПСШ), орієнтований на пеніс. У ньому є повністю вбудований інструмент штучного інтелекту для перевірки пеніса, який дозволяє користувачам миттєво та анонімно отримувати результати.

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Як працює додаток

Програма використовує запатентовану технологію штучного інтелекту, яка не лише виявляє ЗПСШ, але й інші види рідкісних захворювань, як-от рак статевого члена. За даними HeHealth, їхній додаток перевершує лікарів первинної медичної допомоги в деяких складних випадках захворювання, а також має 90% рейтинг точності для скринінгу на вірус папіломи людини (ВПЛ).



Додаток HeHealth / Фото: Mashable

Просто завантажте та зробіть фотографію, і ви миттєво отримаєте результат. Фотографія члена навіть не буде пов’язана з іншими даними, щоб гарантувати, що ваша особистість залишається анонімною.

Безпека

Додаток використовує багаторівневі заходи безпеки, щоб переконатися, що фотографія вашого органу не опиниться там, де вона не має бути. Сервіс не збирає особистої інформації про своїх користувачів. Вони навіть не запитуватиме ваше ім’я, номер телефону, електронну адресу чи інші дані.

Бажаючи боротися зі стигмою навколо ЗПСШ, HeHealth було запущено, щоб зробити скринінг простим, комфортним та ефективним. Станом на липень 2022 року HeHealth уже провів понад 1000 аналізів для своїх користувачів і результати підтвердили лікарі. Програма також є абсолютно безкоштовною – доступна як для Android, так і для iOS.