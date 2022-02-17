Створили донорські легені, які підходять для пересадки усім людям

Медики з Університету Торонто змогли змінити групу крові донорських легень, що зробило їх органом, який потенційно підходить для пересадки будь-якій людині.

Проблеми трансплантації

Дефіцит донорських органів залишається однією з найнагальніших проблем медицини. На всіх, хто їх потребує, не вистачає, до того ж пересадку часто обмежують проблеми несумісності.

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Зокрема, неможливо проводити імплантацію від донора із групою крові, яка не відповідає крові реципієнта. Проте нові технології дозволяють перетворювати органи на "універсальні", "обнулюючи" їхні антигени групи крові. Канадські вчені вже продемонстрували таку можливість на легенях.

Універсальні органи для пересадки

Група крові визначається набором антигенів на поверхні еритроцитів та деяких інших клітин людини. Нова технологія канадських вчених дозволила "обнулити" ці антигени у тканинах донорських легень та отримати універсальну першу групу крові.

Для цього вчені використовували два людські ферменти: N-ацетил-альфа-D-галактозами-деацетилазу і D-галактозамін-галактозамінідазу.

Медики ставили експерименти над легенями, котрі з різних причин не підійшли для трансплантації. Після очищення від антигенів органи поміщали в середовище, що імітує організм реципієнта з несумісною групою крові, та спостерігали за реакцією.

Значення відкриття

Вчені вважають, що технологія може бути використана при пересадці будь-яких органів – не лише легень. Це дозволить збільшити кількість універсальних донорських органів із 55% до 80%.

Попереду в науковців експерименти з трансплантації на мишах, а потім – на людях. Завершити клінічні випробування планують через півтора роки.

Раніше хірурги Медичного центру Лангон при Університеті Нью-Йорка вперше пересадили людині нирку, яка виросла в тілі генно-модифікованої свині.