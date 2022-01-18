Кокаїн замість нікотину
Конструкція crack pen схожа на звичайну електронну сигарету: акумулятор, розпилювач та картридж для рідини. Замість нікотину у пристрої кокаїн.
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Затяжка такою сигаретою буде чимось середнім між курінням креку і нюханням кокаїну,
– пояснив розробник пристрою, токсиколог Фабіан Штайнмец.
Пристрій допоможе опіоїдну залежність
Розробники crack pen вважають, що важливою перевагою їх винаходу є мінімізація ризиків від криміналізації наркотиків.
Раніше в США придумали пристрій, що носиться, який автоматично розпізнає передозування опіоїдами і вводить антидот.
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