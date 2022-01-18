Створили електронну сигарету з кокаїном: для чого вона потрібна

Вчені розробили електронну сигарету з кокаїном для людей, які споживають крек. Пристрій допоможе залежним людям уникнути смерті внаслідок передозування.

Кокаїн замість нікотину

Конструкція crack pen схожа на звичайну електронну сигарету: акумулятор, розпилювач та картридж для рідини. Замість нікотину у пристрої кокаїн.

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Затяжка такою сигаретою буде чимось середнім між курінням креку і нюханням кокаїну,

– пояснив розробник пристрою, токсиколог Фабіан Штайнмец.

Довідка! Крек – кристалічна форма кокаїну, суміш його солей з іншими речовинами. Цей вид наркотику коштує дешевше за порошок кокаїну.

Крек дає сильніший ефект, який триває менше. Тому зазвичай залежні курять безліч разів на день.

Пристрій допоможе опіоїдну залежність

Розробники crack pen вважають, що важливою перевагою їх винаходу є мінімізація ризиків від криміналізації наркотиків.

Раніше в США придумали пристрій, що носиться, який автоматично розпізнає передозування опіоїдами і вводить антидот.

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