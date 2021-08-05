Що таке гідрогель

Гідрогель – це тривимірна сітка з полімерів, які можуть розбухати у воді та утримувати велику кількість вологи, зберігаючи при цьому структуру. Щоб матеріал вважався гідрогелем, на воду має припадати не менше 10% від загальної ваги.

Також на тему: Знайшли спосіб уповільнити прогресування хвороби Альцгеймера

Саме завдяки воді гідрогелі відрізняються пластичності. Гідрогелі можуть ставати рідкими під впливом зовнішніх чинників, наприклад, зміни температури, кислотності та повертатись в початковий стан.

Як діє новий гідрогель

В основі нового матеріалу лежать амінокислоти. Гідрогель доставляє в мозок стовбурові клітини, які потім перетворяться в нейрони, і допомагають відновити пошкоджені тканини шляхом вивільнення білка GDNF (гліального нейротрофічного фактора), який стимулює процеси росту. Новий препарат захищає чутливі до стресу стовбурові клітини від негативних впливів. Це підвищує шанси на успішне потрапляння в тканини головного мозку.

Гель можна легко перетворити в рідину й ввести його дуже тонкою голкою прямо в мозок. Там він знову твердне, створюючи сприятливу систему для стовбурових клітин, які замінюють померлі внаслідок хвороби або травми нейрони. Відомо, що при хворобі Паркінсона страждають нейрони, які виділяють дофамін – важлива сполука, яка передає повідомлення між нервовими клітинами.

Експериментальне підтвердження ефективності

Науковці наочно показали, що завдяки гідрогелю можна збільшити виживаність стовбурових клітин і дофамінових нейронів. В рамках експерименту вчені вводили гель лабораторним мишам, що страждають від тваринної форми хвороби Паркінсона. Ін'єкції дозволяли повернути рухливість і покращували їх координацію. Це свідчило про те, що клітини прижилися.