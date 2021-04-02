Вчені з Університету Хоккайдо (Японія) знайшли новий підхід до розробки протиракових препаратів. Біологи та хіміки створили гідрогель, який імітує поведінку живого організму й перетворює ракові клітини в стовбурові.

Вчені розповіли, що головна проблема у боротьбі з раковими стовбуровими клітинами (РСК) полягає в тому, що вони стійкі до хіміє- і променевої терапії. І що вони можуть привести до рецидиву раку в майбутньому.

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При цьому їх складно виявити, тому що сучасні методи лікування не здатні точно визначити всі вогнища захворювання.

Але японським вченим вдалося створити гідрогель, який швидко перепрограмує РСК у звичайні стовбурові клітини та дозволяє вивчити базові механізми розвитку онкологічних захворювань.

Ракові стволові клітини – це головна мета для протиракових препаратів, але їх важко ідентифікувати, тому що вони присутні в дуже малих кількостях в ракових тканинах. Розуміння молекулярних механізмів ракових стовбурових клітин відіграє важливу роль в розробці більш ефективних методів лікування раку,

– розповів керівник дослідження, професор Шинья Танака.

Результати випробувань

Під час досліджень гідрогель успішно перепрограмував РСК в звичайні стовбурові клітини в 6 різних лініях: раку мозку, матки, легень, товстої кишки, сечового міхура і саркоми.

Після того, як ракові клітини помістились в гель, вони почали формувати сферичні структури й продукувати специфічні молекули – маркери ракових стовбурових клітин, такі як SOX2 і Oct¾, відомі як чинники Яманака.

На перепрограмування клітин пішло всього 24 години.

Автори експерименту заявили, що цей принцип можна використати для створення реальних препаратів для лікування ракових захворювань.

Це не все: ще одне важливе відкриття

Під час перепрограмування клітин вчені виявили деякі молекулярні механізми, які можуть бути використані в боротьбі з онкологічними захворюваннями. Виявилось, що рецептори кальцієвих каналів і білок остеопонтин необхідні для індукції ракових стовбурових клітин. А ракові клітини мозку пацієнта виробляють рецептори тромбоцитарного фактора росту.

Тож дослідники, використавши молекулярний інгібітор цих рецепторів, зуміли націлитися і повністю знищити ракові стовбурові клітини на імітаційній моделі. Надалі цей підхід можна використати не лише для лікування пухлин, але і для боротьби з потенційними рецидивами.