У світі понад 400 мільйонів людей живе з діабетом. За рік через це захворювання вмирає 1,5 мільйона людей, це дев'ята за поширеністю причина смерті.

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Чому виникає діабет

Нерідко в літературі про діабет можна зустріти епітет "цукровий". Річ у тім, що ця хронічна хвороба пов'язана з нездатністю засвоювати глюкозу, який наш організм використовує як джерело енергії. У нормі за обмін глюкози відповідає гормон інсулін, який виділяє підшлункова залоза. Під його впливом глюкоза входить у метаболічні реакції в організмі.

У людей з діабетом порушено вироблення інсуліну, або клітини організму втрачають до нього чутливість. У результаті глюкоза накопичується в крові, через це руйнуються кровоносні судини та ушкоджуються нерви. А тканини та органи нашого тіла не отримують енергії для життя.

Іноваційне лікування діабету

Вчені створили імплант на основі стовбурових клітин, який виділяв інсулін замість власних пошкоджених клітин підшлункової у випробуваних. Поки не вдалося досягти терапевтичного ефекту і кількість інсуліну залишилася недостатньою, проте дослідники сподіваються незабаром розв'язати це питання.

Пацієнтам довелося приймати препарати, що пригнічують імунну відповідь, щоб уникнути відторгнення імплантатів, що містять донорські клітини. Поки що неясно, чи вдасться тривалий час зберігати ефективність та безпеку донорських клітин.

Ідеальним сценарієм було б створення доступної безпечної та ефективної замісної терапії на основі стовбурових клітин. При якій не було б необхідності придушення імунітету або інвазивних процедур трансплантації з високим ризиком,

– зазначили науковці.

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