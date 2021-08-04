Створили інсулін, який автоматично регулює рівень цукру в крові

Інсулінозалежні пацієнти з діабетом мають постійно слідкувати за рівнем цукру в крові. Науковці знайшли можливість змінити цей підхід.

"Розумний" інсулін

Інсулін, який після введення адаптується до рівня цукру, може стати реальністю. Науковці розробили "перемикач", який активується за допомогою простого сенсора, він реагує на цукор.

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Цей "перемикач" додали в структуру інсуліну і вийшла автономна система. За словами вчених, в структурі інсуліну є один захисний елемент, який схожий на шарнір.

У закритому стані він покликаний підтримувати стабільність гормону. А у відкритому стані дозволяє інсуліну діяти, тобто, знижувати рівень цукру. Фахівці створили штучний "шарнір", який повинен закриватися автоматично, коли рівень цукру в крові падає.

Розкриття буде руйнувати внутрішній зв'язок, який призначений для стабілізації неактивної форми інсуліну, тим самим, забезпечуючи взаємодію з рецептором цього гормону в тілі.

Поки створений прототип, який реагує на фруктозу. Але вчені впевнені, що отримати працюючу версію, яка чутлива до глюкози, не буде проблемою.

Раніше Американський регулятор FDA схвалив біоаналог інсуліну гларгіну. Його перевага в тому, що він буде коштувати значно дешевше.