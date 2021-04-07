Наслідки черепно-мозкової травми поки що незворотні. Мільйони людей отримують інвалідність на все життя, але нові медичні технології скоро можуть все змінити.

Вчені з Університету Джорджії вперше довели, що тканини й функції мозку після важких травм можна відновити. Науковці створили гідрогель, який працює немов клей.

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Вчені застосували цей гідрогель на щурах з важкими черепно-мозковими травмами. Він захистив тканину мозку від руйнування й продемонстрував здатність функціонального відновлення нервової системи. Розробники назвали свій винахід "клеєм для мозку".

Дане дослідження готувалося близько п'яти років. Прочитавши його результати, ви повинні повірити, що у людей з важкими ЧМТ з'явилася надія,

​– заявив співавтор роботи Черльз Латчуман.

Як працює клей для мозку

У гідрогелі є структури, які зв'язуються з основним фактором росту фібробластів і нейротрофічним фактором мозку. Ці 2 захисних білкових фактори підвищують виживаність і ріст клітин мозку після важких черепно-мозкових травм.

Раніше вчені вже виявили, що гідрогель захищає тканини мозку від серйозних ушкоджень. Але тепер дослідники удосконалили ліки, аби пришвидшити регенерацію і функціональну активність клітин мозку.

Результати дослідження