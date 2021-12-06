Доцент кафедри біоінженерії інженерного коледжу Марлана Іман Ношаді та Розмарі Борн з Каліфорнійського університету в Ріверсайді отримали 250 000 доларів від Національного наукового фонду на розробку клею, який швидко інтегрує клітини рогівки ока для пришвидшення загоєння.

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Це знижує час загоєння травм ока та ризики трансплантації рогівки. Розробники сподіваються, що продукт з'явиться на ринку до 2026 року.

Поточні стандарти догляду за відновленням рогівки – це накладання швів та цианоакрилатний клей. Обидва цих засоби доволі дорогі й можуть потягнути за собою ускладнення.

Зокрема шви, які використовуються при великих розривах та трансплантації, можуть викликати астигматизм, васкуляризацію та інфекції. Цианакрилатний клей може використовуватися тільки для крихітних перфорацій, має низьку біосумісність, цитотоксичність, непрозорість та викликає інфекції та катаракту. Відповідно, все це потребує додаткового догляду та витрат.

Не існує схваленої FDA матеріальної платформи, яка могла б ефективно замінити існуючі методи відновлення рогівки. Наша технологія розв'язує ці проблеми, що призводить до зниження операційних та післяопераційних витрат,

– заявили дослідники.

Продукт під назвою UC Riverside розробники назвали біосумісним, гнучким, міцним та високоадгезивним. Окрім цього, він має антимікробні властивості, які допоможуть запобігти інфекції. Оскільки клей є прозорим, він допоможе швидше відновити зір.

З чого складається диво-клей для рогівки

Новий матеріал являє собою біорозкладний полімер, який поєднує в собі холін на основі іонної рідини органічної солі з високою розчинністю у воді та електрохімічними властивостями.

Також там є поліетиленгліколь – біосумісне з'єднання, яке широко використовується в медичних цілях.

Отримавши фінансування, дослідницька група властивості та ефективність препарату на розривах рогівки.