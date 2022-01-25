Створили комп'ютерну програму, яка діагностує депресію

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, депресію мають 280 мільйонів людей у ​​всьому світі. Це захворювання погано діагностується, незалежно від рівня доходу людини та країни проживання.

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Часто діагноз ставлять тим, хто не має депресії, уточнюють у ВООЗ. Тому вчені постійно шукають нові ефективні інструменти, які допоможуть у діагностиці та виявленні ризиків.

Нова програма для діагностики депресії

Група вчених розробила досить точну прогностичну комп'ютерну програму, яку можна використовувати для виявлення людей, схильних до депресії. Дослідники вивчили дані депресивних та здорових учасників, при цьому програма досягла 80% точності у виявленні людей з високим ризиком депресії та людей без ризику.

Алгоритм, заснований на машинному навчанні, перевіряє ризик депресії, аналізуючи фізичну активність людини, особливості сну та циркадні ритми. 290 працюючих дорослих жителів Сінгапуру протягом 14 днів носили спеціальні вимірювальні пристрої та пройшли два опитування про стан здоров'я, під час яких виявлялися симптоми депресії – на початку та наприкінці дослідження.

Як програма знаходить депресію

Проаналізувавши результати, вчені виявили, що ті, у кого частота серцевих скорочень була менш стабільною між 2 та 4 годинами ранку та між 4 та 6 годинами ранку, були схильні до тяжких симптомів депресії. Це спостереження підтверджує результати попередніх робіт, у яких говорилося, що зміни частоти серцевих скорочень під час сну може бути достовірним фізіологічним маркером депресії.

Дослідження також пов'язало менш регулярні режими сну, такі як різний час пробудження та засинання, з високою схильністю до депресивних розладів. Вчені пояснили, що здатність дотримуватися денного розпорядку більш властива здоровим людям.

Раніше американські вчені з'ясували, що чоловіки середнього віку, які схильні до тривоги, мають більший ризик розвитку кардіо та метаболічних проблем – серцевих захворювань, інсульту і діабету 2 типу.