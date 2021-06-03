Створили льодяники, які відновлюють зубну емаль

Вчені з університету Вашингтона придумали м'ятні льодяники з пептидами, іонами фтору і кальцію, які відновлюють і відбілюють зубну емаль. Вони ефективніші та безпечніші, ніж наявні смужки й гелі.

Генно-інженерний пептид в пастилках – похідне амелогеніна. Це ключовий білок в процесі формування емалі та коронки зуба.

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Як діють льодяники

Одного такого льодяника на день вистачить, щоб підтримувати здоровий шар емалі. А два – вже допоможуть її відновити. За задумом вчених, пептид буде зв'язуватися з зубами людини та нарощувати новий крихітний шар емалі.

Він буде з'єднуватися з дентином – твердим шаром під ним. На м'які тканини рота пастилки не впливають.

Переваги нових пастилок

Вчені стверджують, що в основі гелів і смужок для відбілювання зубів, які зараз активно застосовують, міститься перекис водню. Він може послабити зубну емаль після тривалого використання.

В результаті може оголитися дентин – це призведе до гіперчутливості та навіть захворювань ясен. Нові льодяники, за словами вчених, навпаки зміцнюють, відновлюють і захищають зуби.

Пастилки були протестовані на видалених зубах людини та свині, а також на живих пацюках. Попереду випробування на людях. Очікується, вони продовжаться не більше трьох місяців.