Створили маску, яка світиться, коли людина хвора на коронавірус

Команда вчених з університету в Японії розробила захисні маски, які світяться під ультрафіолетом, якщо на неї потрапить коронавірусу. Для цього вони використали антитіла зі страусиних яєць.

Науковці сподіваються, що такі маски дадуть людям простий спосіб перевірити, чи заразилися вони вірусом. Оскільки дослідження триває, щоб застосувати їх на практиці, команда прагне отримати дозвіл уряду на продаж масок наступного року.

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Як працюють нові маски

Страуси можуть виробляти кілька різних видів антитіл або білків, які нейтралізують чужорідні речовини в організмі. У лютому минулого року команда ввела самкам страусів неактивну форму коронавірусу. Це дозволило успішно добути велику кількість антитіл з яєць, які вони відклали.

Потім команда розробила спеціальний фільтр, який поміщають усередину маски для обличчя. Фільтр можна вийняти і обприскати флуоресцентним барвником, що містить антитіла до коронавірусу з яєць страуса. Якщо вірус присутній, фільтр світиться під ультрафіолетовим світлом.



Сліди коронавірусу на масці / Фото: vice

Науковці провели експерименти протягом 10 днів з 32 людьми, інфікованими коронавірусом, вони виявили, що всі маски, які вони носили, світилися під ультрафіолетовим світлом, але з часом тьмяніли, коли вірусне навантаження пацієнтів зменшувалося.

Майбутні дослідження

Далі вчені хочуть розширити експеримент, щоб охопити 150 учасників. Президент університету виявив, що він сам хворів на COVID-19 після того, як одягнув одну з експериментальних масок і виявив, що під час перевірки вона світиться. Свій статус він підтвердив за допомогою ПЛР тесту.

Вчені в експерименті використовували саме страусині яйця, тому що їхній жовток більший за курячий у 24 рази. Тобто з них можна добути більше антитіл. Крім того, у страусів вони формуються лише за 6 тижнів, а у курей – за 12.

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