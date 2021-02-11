Створили нові надефективні ліки проти ожиріння

Препарат може знижувати апетит і сприяти зменшенню кількості жиру в організмі. Під його дією третина учасників дослідження втратила близько 20% ваги

Семаглютид впливає на рецептори гормону глюкагону в організмі. Препарат збільшує вироблення інсуліну, знижує рівень глюкози в крові, уповільнює травлення, допомагає контролювати тягу до їжі.

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Ефективність ліків проти ожиріння

У дослідженні взяли участь близько двох тисяч осіб з 16 країн. Ті, хто отримував семаглютид, за 68 тижнів втратили в середньому 15% маси тіла, третина з них схудла більш ніж на 20%. У групі плацебо втрата ваги склала близько 2,4%.

Крім зниження ваги, у багатьох людей, які отримували семаглютид, став легший перебіг діабету або предіабету.

Ці дані свідчать про найбільший прорив у поліпшенні здоров'я людей з ожирінням. Три чверті людей, які отримали семаглютид, втратили понад 10% ваги. Ніякий інший засіб не наближалося до таких результатів. Вперше за допомогою ліків можна досягти ефекту, який раніше давала лише операція,

– заявили науковці.

Раніше при прийманні препаратів для схуднення часто зустрічалися побічні ефекти з боку шлунково-кишкового тракту. Нові ліки викликають такі небажані реакції дуже рідко.

Недоліки препарату

Скоріш за все, для підтримки нормальної ваги семаглютид доведеться приймати довгостроково або протягом усього життя.

The New York Times розповів про одну з учасниць дослідження цього препарату. Раніше жінка протягом декількох років безрезультатно намагалася скинути вагу за допомогою дієти та вправ.

Семаглютид допоміг їй схуднути на 15% і не викликав істотних побічних ефектів. Їй не було відомо, отримує вона ліки або плацебо, тому вона продовжувала займатися фізкультурою і сиділа на дієті. Однак зайва вага стала пропадати несподівано швидко. Після закінчення приймання препарату до неї почали повертатися втрачені зайві кілограми.