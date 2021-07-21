Лікування хронічних ран та виразок

У світі понад 45 мільйонів пацієнтів з хронічними ранами, які не піддаються звичайним методам лікування. Передові методики терапії цього стану використовуються виключно в багатих країнах. Засоби для стимулювання регенерації можуть коштувати дорожче 1000 доларів. Тому поява нових, менш дорогих і доступних, способів лікування вкрай необхідне.

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Вчені прагнули створити продукт для боротьби з ранами, який можна зробити з уже доступних недорогих біополімерів. Каркас нового перев'язувального матеріалу склала сітка з натуральних нановолокон, включаючи волокна колагену – важливого ​​структурного білка сполучної тканини. Він створює хорошу підтримуючу тривимірну структуру для розвитку в рані кровоносних судин і регенерації тканин.

Важливо, щоб фізичні й механічні властивості перев'язувального матеріалу були близькі до властивостей шкіри. Це потрібно, щоб нові клітини відчували себе як вдома,

– зазначили науковці.

Як діє та скільки коштує новий матеріал

До біополімерного каркаса вчені приєднали білки, пептиди й наночастинки, які сприяють регенерації тканин і судин, мають антимікробну дію, стимулюють імунні сили. Згодом новий перев'язувальний матеріал самостійно розсмоктується. Він не вимагає вилучення, яке потенційно може травмувати рану.

Після тестів на тваринах вчені перевірили ефективність нового перев'язувального матеріалу на 13 пацієнтах з хронічними ранами. Всі учасників дослідження вилікували. Вчені припускають, що ціна однієї перев'язки складе близько 20 доларів.