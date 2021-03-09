Вчені отримали "ідеальний чоловічий контрацептив". В цей час він випробуваний тільки на тварин.

Що відомо про нову речовину

Тріптерігіум Вілфорда довгий час використовувався китайськими цілителями для лікування ревматоїдного артриту. Але в 1983 році лікарі помітили, що чоловіки, які приймають його понад три місяці, страждають від безпліддя.

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У них знижувалася кількість сперматозоїдів і зменшувалася їхня рухливість. Після цього вчені досліджували сотні хімічних сполук, які містить тріптерігіум, в надії знайти компонент, який працює проти сперми.

Автори нового дослідження підтвердили ефективність одного з них – тріптоніда – в дослідженні на тваринах. Вони припускають, що мета тріптоніда – один з білків сперматід.

Як діє новий контрацептив для чоловіків

У дослідженні при прийманні тріптоніда один раз на день самці мишей ставали безплідними через три-чотири тижні, а самці мавп – через п'ять-шість тижнів. Експериментальний препарат деформував 100% сперматозоїдів піддослідних тварин. Сперматозоїди більше не могли рухатися до яйцеклітини.

Вчені вважають, що цей компонент схожий на ідеальний чоловічий контрацептив, який пригнічує сперматозоїди, не виснажуючи резерв клітин яєчок. Новий компонент – не гормональний засіб. Тому автори дослідження чекають, що у нього не має бути побічної дії на настрій і поведінку. При випробуванні на тваринах у тріптоніда токсичних ефектів не виявили.

Контрацептивна дія тріптоніда оборотна, здатність до зачаття поверталася до тварин через шість тижнів після припинення приймання. Вчені сподіваються почати випробування нового чоловічого контрацептива незабаром.