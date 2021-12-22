Як діє новий прилад

Це своєрідна ультрафіолетова завіса, яку планують використовувати для захисту приміщень від вірусів та бактерій. Зараз дослідження чекає рецензування та реакції наукової спільноти.

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Вченим було відомо, що ультрафіолетові хвилі з певною довжиною хвилі інактивують віруси та бактерії. Так була створена система захисту приміщень від коронавірусу та інших патогенів, яка включає вентиляцію, спеціальну оптику і систему для безпечного відключення джерела ультрафіолету. Світло генерується світлодіодами та проєктується увігнутим дзеркалом.

Ультрафіолетовий промінь падає на відбивач, який спрямовує його вертикально, щоб збільшити щільність випромінювання. Повітря з приміщення всмоктується та нагнітається між відбивачами. Але оскільки ультрафіолетові хвилі цього типу виробляють озон, який у великих кількостях може бути шкідливий, то вчені налаштували систему на довжину хвилі 275 нм, її недостатньо для вироблення озону.

Автори підкреслюють, що вони розробили систему, яка може значно зменшити концентрацію у повітрі як вірусів, включаючи коронавірус, так і бактерій навіть у найнесприятливіших умовах.

Як завісу можна застосовувати

Таку завісу можна буде використовувати для лікарень та інших медичних закладів для захисту персоналу та пацієнтів. Згодом цю технологію можна буде адаптувати до інших приміщень з високою прохідністю.

Хоча УФ-С випромінювання може бути небезпечним, завіса включає вбудований захисний пристрій, який мінімізує будь-яке розсіяне світло. Ця технологія може стати потужним інструментом не тільки проти коронавірусу, а й проти майбутніх хвороб.