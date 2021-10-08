Як працює новий метод

Для аналізу дослідники скористалися методом спектроскопії, який дозволяє побачити унікальні сліди окремих різновидів молекул. Виявилося, що в восьми діапазонах спектрів є відмінності у хворих і здорових людей.

Також на тему: Жінки дедалі частіше мають проблеми зі щитоподібною залозою: як цьому зарадити

Так, у перших фіксується дисбаланс метаболітів – одних частинок стає більше, інших менше. У пацієнтів з раком простати порушений баланс метаболітів.

Фахівці вважають, що п'ять метаболітів – це продукти життєдіяльності бактерій.

Ми поки не знаємо, що це за бактерії. У нас є тільки кандидати на цю роль. Вони поселяються в сечостатевій системі й дуже повільно, десятиліттями, ростуть. У частини населення вони провокують онкологію,

– розповіли науковці.

Яке це має значення

Результати дослідження можуть не тільки використовуватися для діагностики раку, але і для запобігання розвитку онкології, вважають вчені.

Для цього потрібні подальші дослідження. У цьому брало участь 63 добровольці: 19 здорових людей, 28 – з раком простати і по вісім – з раком нирок і сечового міхура.

Раніше вчені встановили, що під час фізичного навантаження м'язи виділяють певні білки, які запускають протиракову активність. Всього за 3 місяці регулярна активність уповільнили зростання пухлини у чоловіків, які брали участь в експерименті.