Компанія Regeneron Pharmaceuticals повідомила про проміжні результати дослідження застосування коктейлю антитіл REGEN-COV як "пасивної вакцини".

Джерело: Regeneron

Що відомо про це препарат

До складу препарату REGEN-COV входять два види моноклональних антитіл – касірівімаб та імдевімаб. Це штучно створені антитіла, розроблені для нейтралізації коронавірусу (тобто, це нейтралізуючі антитіла). Вони зв'язуються з шиповидного білком SARS-CoV-2, який відіграє провідну роль в інфікуванні вірусом клітин. Раніше дослідження показали, що ці антитіла не стимулюють появи нових мутацій коронавірусу.

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REGEN-COV в листопаді 2020 року одержав в США екстрений дозвіл на використання в лікуванні COVID-19 легкої і середньої тяжкості. Дослідження на амбулаторних пацієнтів показало, що антитіла більш ефективні, якщо їх призначають на ранніх стадіях хвороби пацієнтам з великою вірусним навантаженням і не виробили власні антитіла.

Як відбувається дослідження

Дослідження третьої фази, в якому REGEN-COV застосовується для профілактики COVID-19, проводиться спільно з Національним інститутом алергії та інфекційних хвороб США. Зараз воно ще триває. Компанія-виробник представила дані, які отримані на 408 добровольцях з високим ризиком зараження COVID-19. Учасники дослідження проживали в одній квартирі з інфікованими людьми. Остаточні результати дослідження очікуються до кінця першого кварталу цього року.

Ефективність REGEN-COV

Приблизно половина учасників дослідження отримала коктейль з антитіл (1,2 грама), а інші – плацебо. У групі плацебо, яка включала 223 людини, симптоми COVID-19 з позитивними тестами на вірус були у восьми осіб. Безсимптомна інфекція, підтверджена ПЦР, розвинулася у 23 з них. У жодного з добровольців, які отримали ліки, інфекція з симптомами не розвинулася. Позитивні тести на коронавірус при відсутності симптомів були у 10 з них – тобто, ризик був приблизно у два рази нижчим.

У інфікованих добровольців із групи плацебо максимальний рівень вірусного навантаження був в середньому більшим ніж в 100 разів вище, ніж у тих, хто отримав антитіла. Інфіковані люди, які пройшли профілактичне лікування справжнім препаратом, виділяли вірус не довше тижня, а близько 40% учасників з групи плацебо – протягом 3-4 тижнів.

Побічні явища частіше зустрічалися в групі плацебо – 18% проти 12%. Вчені пояснюють це негативним впливом вірусу на людей, які не отримали коктейль з антитіл.