Дослідники з Великобританії створили перші клітини, які можуть виробляти штучні полімери. Експерименти показали, що синтетичний геном робить бактерії повністю стійкими до зараження вірусами.
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Підвищення стійкості бактерій до вірусів може зробити виробництво певних препаратів більш надійним і дешевим,
– пояснили вчені.
Наприклад, якщо при виробництві препарату вірус потрапляє до бактерій, то це може знищити всю партію ліків. Модифіковані бактеріальні клітини до цього не схильні.
Деталі дослідження
- Зробити відкриття вченим вдалось внаслідок спрощення геному кишкової палички.
- Вони замінили деякі кодони – поєднання трьох типів нуклеотидів, проте зберегли інші необхідні інструкції в геномі для виробництва білків і розмноження.
Ці зміни є фатальними для будь-якого вірусу, який при інфікуванні вводить свій геном в клітину. Модифіковані клітини втрачають здатність зчитувати генетичну інформацію.
Перспектива відкриття
Модифіковані бактерії можна перетворити в поновлювані і програмовані фабрики для виробництва широкого спектра молекул з новими властивостями для створення нових ліків і матеріалів.
Крім синтетичного інсуліну, деяких вакцин і антибіотиків вчені планують створювати з їх допомогою нові полімери, зокрема біорозкладні.