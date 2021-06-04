Створили перші клітини зі штучним геномом, які стійкі до будь-яких вірусів

Вчені вперше перепрограмували клітини для виробництва синтетичних полімерів, які просто не можуть вважати геном вірусу і тому залишаються невразливими. Це досягнення зробить розробку певних вакцин і ліків, включаючи інсулін, дешевшим і надійним.

Дослідники з Великобританії створили перші клітини, які можуть виробляти штучні полімери. Експерименти показали, що синтетичний геном робить бактерії повністю стійкими до зараження вірусами.

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Підвищення стійкості бактерій до вірусів може зробити виробництво певних препаратів більш надійним і дешевим,

– пояснили вчені.

Наприклад, якщо при виробництві препарату вірус потрапляє до бактерій, то це може знищити всю партію ліків. Модифіковані бактеріальні клітини до цього не схильні.

Деталі дослідження

Зробити відкриття вченим вдалось внаслідок спрощення геному кишкової палички.

Вони замінили деякі кодони – поєднання трьох типів нуклеотидів, проте зберегли інші необхідні інструкції в геномі для виробництва білків і розмноження.

Також вчені видалили всі екземпляри кодонів TCG і TCA і замінили їх синонімами AGC і AGT (синонім означає, що кодон кодує одну і ту ж амінокислоту).

Ці зміни є фатальними для будь-якого вірусу, який при інфікуванні вводить свій геном в клітину. Модифіковані клітини втрачають здатність зчитувати генетичну інформацію.

Перспектива відкриття

Модифіковані бактерії можна перетворити в поновлювані і програмовані фабрики для виробництва широкого спектра молекул з новими властивостями для створення нових ліків і матеріалів.

Крім синтетичного інсуліну, деяких вакцин і антибіотиків вчені планують створювати з їх допомогою нові полімери, зокрема біорозкладні.