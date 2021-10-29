Особливий молекулярний механізм, який дозволяє долати резистентність, допоможе вченим розробляти інші класи препаратів для боротьби з супербактеріями. Науковці представили перспективні результати препарату ібоксаміцин, який захищав тварин від стійких патогенів.

Важливо Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Ібоксаміцин – що це?

Це синтетичний оксепанопролінамід, який зв'язується з рибосомами бактеріальної клітини й запобігає розвитку стійкості.

Результати дослідження на тваринах

  • Ібоксаміцин виявився дуже ефективним проти грамнегативних та грампозитивних супербактерій. Подальші спостереження розкрили несподіваний для вчених молекулярний механізм, який дозволяє долати резистентність.
  • Виявилося, що найпоширеніший механізм стійкості через метилювання рибосоми не працює проти ібоксаміцину.
  • Так, антибіотик все ще міг зв'язуватися з метильованою рибосомою та ухилятися від цього типу резистентності. Він фактично змушував метильований нуклеотид у центрі рибосоми відступати по дорозі дії ліків.

Це зовсім несподівано. Таких значних структурних перебудов ми ніколи раніше не спостерігали,
– заявили дослідники.

Нова інформація може допомогти під час створення нових антибіотиків класів. Автори роботи сподіваються, що їхнє дослідження стане справді корисним у майбутньому.