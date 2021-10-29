Особливий молекулярний механізм, який дозволяє долати резистентність, допоможе вченим розробляти інші класи препаратів для боротьби з супербактеріями. Науковці представили перспективні результати препарату ібоксаміцин, який захищав тварин від стійких патогенів.
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Ібоксаміцин – що це?
Результати дослідження на тваринах
- Ібоксаміцин виявився дуже ефективним проти грамнегативних та грампозитивних супербактерій. Подальші спостереження розкрили несподіваний для вчених молекулярний механізм, який дозволяє долати резистентність.
- Виявилося, що найпоширеніший механізм стійкості через метилювання рибосоми не працює проти ібоксаміцину.
- Так, антибіотик все ще міг зв'язуватися з метильованою рибосомою та ухилятися від цього типу резистентності. Він фактично змушував метильований нуклеотид у центрі рибосоми відступати по дорозі дії ліків.
Це зовсім несподівано. Таких значних структурних перебудов ми ніколи раніше не спостерігали,
– заявили дослідники.
Нова інформація може допомогти під час створення нових антибіотиків класів. Автори роботи сподіваються, що їхнє дослідження стане справді корисним у майбутньому.