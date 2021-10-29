Створили перший антибіотик, який перемагає супербактерії

Науковці створили перший синтетичний антибіотик, який може допомогти у боротьбі з антибіотикорезистентністю. Результати на тваринах виявились успішними.

Особливий молекулярний механізм, який дозволяє долати резистентність, допоможе вченим розробляти інші класи препаратів для боротьби з супербактеріями. Науковці представили перспективні результати препарату ібоксаміцин, який захищав тварин від стійких патогенів.

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Ібоксаміцин – що це? Це синтетичний оксепанопролінамід, який зв'язується з рибосомами бактеріальної клітини й запобігає розвитку стійкості.

Результати дослідження на тваринах

Ібоксаміцин виявився дуже ефективним проти грамнегативних та грампозитивних супербактерій. Подальші спостереження розкрили несподіваний для вчених молекулярний механізм, який дозволяє долати резистентність.

Виявилося, що найпоширеніший механізм стійкості через метилювання рибосоми не працює проти ібоксаміцину.

Так, антибіотик все ще міг зв'язуватися з метильованою рибосомою та ухилятися від цього типу резистентності. Він фактично змушував метильований нуклеотид у центрі рибосоми відступати по дорозі дії ліків.

Це зовсім несподівано. Таких значних структурних перебудов ми ніколи раніше не спостерігали,

– заявили дослідники.

Нова інформація може допомогти під час створення нових антибіотиків класів. Автори роботи сподіваються, що їхнє дослідження стане справді корисним у майбутньому.