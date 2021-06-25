На основі цього відкриття науковці створили прототип вакцини, який вже показав зниження токсичності стафілокока на доклінічній моделі. Дослідники переконані, що ця стратегія повинна спрацювати й у людини.
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Відомо, що золотистий стафілокок послаблює імунну систему за допомогою експресії білка SpA. Вчені з Триніті-коледжу в Дубліні зуміли детально розібратися в роботі цього механізму.
Результати дослідження:
- Під час експериментів виявилось, що бактерія пригнічує імунну відповідь через токсичний вплив на лейкоцити, робота яких порушується. Тому вони не беруть участь у боротьбі з патогеном, завдяки чому стафілококи вільно поширюються в організмі.
- Потім вчені розробили мутантну версію SpA і протестували її на доклінічній моделі.
- Як і розраховували вчені, лікування значно знижувало токсичність.
На думку дослідників, ці результати свідчать, що в майбутньому вакцина матиме такий же ефект й на людині.