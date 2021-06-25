Створили перший прототип вакцини від найнебезпечнішого патогену у світі

Золотистий стафілокок вважається однією з найбільших загроз для людини, оскільки ця супербактерія ухиляється від антибіотиків. Нарешті науковці змогли детально розібратися в тому, як стафілокок пригнічує імунну відповідь і починає поширюватися організмом.

На основі цього відкриття науковці створили прототип вакцини, який вже показав зниження токсичності стафілокока на доклінічній моделі. Дослідники переконані, що ця стратегія повинна спрацювати й у людини.

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Відомо, що золотистий стафілокок послаблює імунну систему за допомогою експресії білка SpA. Вчені з Триніті-коледжу в Дубліні зуміли детально розібратися в роботі цього механізму.

Згідно з підрахунками, щороку через стійкі до антибіотиків хвороби помирає близько 700 тисяч людей. Лише у США смертність від метицилін-резистентного золотистого стафілокока (MRSA) перевищує сумарну смертність від ВІЛ, гепатиту та туберкульозу.

Зростання антибіотикорезистентності вважається ключовою загрозою для людини, тож нині вчені щосили намагаються розробити нові та ефективні препарати.

Результати дослідження:

Під час експериментів виявилось, що бактерія пригнічує імунну відповідь через токсичний вплив на лейкоцити, робота яких порушується. Тому вони не беруть участь у боротьбі з патогеном, завдяки чому стафілококи вільно поширюються в організмі.

Потім вчені розробили мутантну версію SpA і протестували її на доклінічній моделі.

Як і розраховували вчені, лікування значно знижувало токсичність.

На думку дослідників, ці результати свідчать, що в майбутньому вакцина матиме такий же ефект й на людині.