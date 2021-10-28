Лікар Джон Танг Інг Чинь назвав свій винахід Wondaleaf Unisex Condom. Він сподівається, що його винахідник дасть людям можливість краще контролювати своє сексуальне здоров’я, незалежно від статі чи сексуальної орієнтації.

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Як використовувати Wondaleaf

З одного боку в презерватива є клейке покриття, за допомогою якого контрацептив можна прикріпити до піхви або пеніса. Для додаткового захисту він покриває і прилеглу до геніталій частину тіла.

По суті це звичайний презерватив, просто з клейким покриттям,

– сказав гінеколог.

Він додав, що клей наноситься лише на одну сторону презерватива, це означає, що його можна перевернути й використовувати будь-яка стать.

Ціна унісекс презервативу

Презерватив пройшов кілька клінічних досліджень і випробувань і буде доступний на вебсайті компанії у грудні цього року.

Кожна упаковка Wondaleaf містить два презервативи та коштує 15 ринггитів (3,61 долара США). Середня ціна за десяток презервативів у Малайзії складає 20 – 40 ринггитів.

Раніше німецька випускниця дизайну Ребека Вайс отримала премію Джеймса Дайсона за чоловічий контрацептивний засіб під назвою Coso, який використовує ультразвукові хвилі для тимчасової зупинки вироблення сперми.