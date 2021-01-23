Австрійські та китайські фахівці розробили першу реальну (не відтворену) модель коронавірусу SARS-CoV-2. Вони створили її, відсканувавши заморожені частки вірусу.

Тривимірну модель збудника коронавірусу розробила компанія Nanographics. Її заснували вчені з Віденського технічного університету та фахівці з Китаю.

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Як вчені отримали реальне зображення коронавірусу

3D-модель SARS-CoV-2 створювалась за допомогою методу Кріоелектронної томографії: заморожений зразок вірусу просканували під різними кутами за допомогою електронного мікроскопа.

Після цього отримані дані перетворили в тривимірні зображення.

Видаливши шум з вихідного файлу, вчені візуалізувати зображення, додавши до нього оптичні властивості і кольори.

В результаті вийшло зображення сферичної оболоночної структури SARS-CoV-2, з якої виходять його "шипи". Це S-білки (спайкові білки). Вони чіпляються за клітини, після чого починається інфікування.

Це найближче зображення, яке показує, як насправді виглядає коронавірус. За допомогою сучасних технологій показати більш реалістично неможливо… Всі зображення, що з'являються в ЗМІ – моделі. Ми хотіли надати громадськості реальне зображення вірусу в 3D,

– розповів технічний директор Nanographics Пітер Міндек.

Фахівці підкреслили, що частки вірусу менші за довжину хвилі видимого світла. Саме тому він насправді немає кольору. Рожевий і синій відтінки є не істинними – вчені додали його для того, аби краще показати форму і різні частини SARS-CoV-2. Це корисно для розробників вакцин та ліків. Адже зрозумівши форму молекул легше зрозуміти, як вони працюють.

Тут можна порівняти оригінальне відскановане зображення вірусу та візуалізацію вчених, яка розкриває деталі віріона:

Покрутити трішки менш реальним коронавірусом, але роздивитись його у приємнішій якості можна за посиланням.