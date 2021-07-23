Створили портативний прилад, який визначає неприємний запах з рота

Вчені створили прилад розміром з великий палець, який здатний визначати неприємний запах з рота. Їхній винахід описали в журналі Американського хімічного товариства.

Неприємний запах з рота важко визначити

Людина нерідко стикається з проблемою нездатності самостійно зрозуміти, чи є у неї неприємний запах з рота (галітоз) – просити ж визначити це оточуючих, як мінімум, незручно. Існують методи лабораторної оцінки запаху, засновані на визначенні сульфіду водню, проте вони дорого коштують і їх можуть проводити тільки фахівці. Для більшості людей така діагностика недоступна.

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Як працює новий пристрій

Принцип дії нового приладу заснований на виявленні сірковмісних газів, які роблять вагомий внесок в запах з рота. Раніше було відомо, що оксиди металів, стикаючись з ними, змінюють свою електропровідність. Ця властивість оксидів посилюється в присутності благородних металів.

Для створення портативного тесту вчені використовували наночастинки оксиду вольфраму, платину і хлорид натрію. З цих речовин вони отримали нановолокна. У попередніх тестах автори методу виявили, що під дією сульфіду вуглецю електропровідність волокон знижується менш ніж за 30 секунд. Також вони показали здатність реагувати на інші сірковмісні сполуки.



Як працює новий пристрій / Фото: ACS Nano

Діагностика хвороб

Далі вчені "обернули" отримані нановолокна в золоту оболонку. Крім них, прилад забезпечили сенсорами вологості та температури. У дослідженні він визначав поганий запах з рота з точністю 86%. Його свідчення перевіряли з використанням чутливого, але дорогого і складного у використанні, пристрої для визначення сульфіду водню OralChroma.

Творці нового портативного тесту підкреслюють, що моніторинг сульфіду водню в повітрі, що видихається не тільки допомагає вчасно помітити галітоз. Присутність цієї речовини може бути маркером ризику стоматологічних патологій. Тобто, пристрій може зіграти роль в профілактиці хвороб ясен.