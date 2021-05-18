Дослідники зазначили, що препарат можна вводити пацієнтам щодня до 5 днів, зокрема, хворим в лікарні, або одноразово, у випадку, у випадку, якщо людина тільки виявила, що захворіла на COVID-19.

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Суть терапії

Терапія лікує саме коронавірусну хворобу, а не сприяє швидшому одужанню людей. В основі – технологія міРНК, або малих інтерферуючих РНК.

міРНК здатні атакувати безпосередньо геном вірусу і знищувати його. Таким чином, вірус більше не може поширюватися в організмі, зокрема в легенях.

Перспектива ліків

Випробовування на мишах показали, що терапія на основі міРНК зменшувала кількість вірусних частинок в їхньому організмі на 99,9%. Крім того, наночастинки, які застосовуються в терапії, можуть зберігатися до року за температури 4°C і до місяця – за кімнатної температури.

Ще одна перевага наночастинок – їхнє виробництво легко масштабувати. Новий препарат можуть використовувати для лікування пацієнтів із COVID-19, зокрема й майбутніх його мутацій, бо препарат діє саме на геном вірусу.