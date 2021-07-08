Вчені з Нью-Йоркського університету хотіли розв'язувати проблему хронічного болю без використання ліків. Вони сфокусувалися на розробці імплантату для мозку і представили замкнуту систему знеболювання, яка миттєво усуває біль.
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Інтерфейс створили працівники компанії Neuralink. З його допомогою вчені планували коригувати такі стани, як епілепсія, нейродегенеративні хвороби, параліч та інші. Але тепер вчені пішли дещо іншим шляхом.
Річ у тім, що більшість розроблюваних сьогодні імплантів націлені на розпізнавання і декодування – тільки одну частину проблеми.
Як працює пристрій
При цьому імплант активізується тільки при виникненні болю і ніяк не впливає на мозок у звичайному стані,
– зазначили автори.
Перспектива відкриття
Його тестування на моделях щурів показало хороші результати.
Імплант добре справлявся з механічним, хронічним, запальним і невропатичним болем в режимі реального часу.
Попереду ще багато роботи, щоб адаптувати систему для людини, проте вчені сподіваються, що їхня технологія дозволить впоратися з виснажливим хронічним болем в майбутньому.