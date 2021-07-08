Створили пристрій, який знімає будь-який тип болю без ліків

Технологія являє собою замкнену систему знеболювання, де область мозку, що провокує больові сигнали, зв'язується з тією, яка її послаблює, а відтак нейтралізує неприємні відчуття. Експерименти показали, що імплант справляється з будь-яким типом болю і швидко полегшує стан.

Вчені з Нью-Йоркського університету хотіли розв'язувати проблему хронічного болю без використання ліків. Вони сфокусувалися на розробці імплантату для мозку і представили замкнуту систему знеболювання, яка миттєво усуває біль.

До теми Несподіване відкриття: ракові клітини з'їдають самі себе, аби вижити

Інтерфейс створили працівники компанії Neuralink. З його допомогою вчені планували коригувати такі стани, як епілепсія, нейродегенеративні хвороби, параліч та інші. Але тепер вчені пішли дещо іншим шляхом.

Річ у тім, що більшість розроблюваних сьогодні імплантів націлені на розпізнавання і декодування – тільки одну частину проблеми.

Як працює пристрій

Новий імплант – це своєрідний "нейронний міст", який з'єднує дві області мозку. Як тільки він виявляє електричний сигнал "виявлений біль", автоматично запускається світловий промінь, що стимулює нейрони, які пригнічують сигнали болю.

При цьому імплант активізується тільки при виникненні болю і ніяк не впливає на мозок у звичайному стані,

– зазначили автори.

Перспектива відкриття

Його тестування на моделях щурів показало хороші результати.

Імплант добре справлявся з механічним, хронічним, запальним і невропатичним болем в режимі реального часу.

Попереду ще багато роботи, щоб адаптувати систему для людини, проте вчені сподіваються, що їхня технологія дозволить впоратися з виснажливим ​​хронічним болем в майбутньому.