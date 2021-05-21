Як часто виникає молочниця

Близько 75% жінок дітородного віку хоча б один раз стикалися з вульвовагінальним кандидозом, який багатьом відомий під народною назвою "молочниця". До 9% жінок (в залежності від країни і групи населення) страждають від його рецидивів три рази в рік і більше.

Також на тему: Що потрібно знати про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування

Як діють нові гігієнічні засоби

Новий винахід учених з Індії розрахований на умови, при яких стандартну діагностику кандидозу провести важко. В першу чергу воно може бути корисним мешканкам бідних країн, в яких проблемою може виявитися не тільки обмеження медичної допомоги, а й певні соціальні заборони.

Вчені експериментували зі стандартними гігієнічними продуктами, придбаними в магазині. Вони виділили з них окремі волокна й очистили їх від всіх покриттів.

Далі вчені покрили волокна L-проліном-β-нафтіламідом. Ця речовина здатна зв'язуватися з ферментом, який виробляє Candida albicans, збудник кандидозу. Отримані волокна помістили в певні частини внутрішніх шарів звичайних тампонів і прокладок.

Під час лабораторного випробування рідина, яка містить C. Albicans, викликала зміна кольору прокладок на яскраво-рожевий в місцях з цими волокнами. Для цієї реакції потрібно всього 10 хвилин, істотно менше часу, ніж для стандартного обстеження.

Яка ціна таких засобів

Вчені очікують, що ціна нових тампонів або прокладок не повинна бути високою – до 28 центів за одиницю. Вони припускають, що подібний принцип можна буде використовувати й для діагностики інших інфекцій сечовивідного тракту.