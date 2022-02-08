Один з можливих варіантів – блокування процесу переходу сперми з гелеподібної маси в рідкіший стан, при якому сперматозоїдам простіше рухатися, проходити шийку матки й досягати яйцеклітини. Новий спосіб негормональної контрацепції, зокрема для жінок, запропонувала дослідницька група з Вашингтонського державного університету та Університету Міссурі в Канзас-Сіті (США).

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Вчені зауважили, що контрацептиви, які сьогодні відпускають без рецепта (презервативи й сперміциди, які руйнують сперматозоїди) не спрацьовують у середньому в 13 – 21% випадків. Внутрішньоматкова гормональна контрацепція та протизаплідні таблетки для жінок більш дієві, але можуть викликати небажані побічні ефекти.

Зверніть увагу: показник небажаних вагітностей у світі становить 48%. У результаті – небезпечні аборти та близько 47 тисяч епізодів материнської смертності щороку.

Тож вчені зі США знайшли спосіб, як залишити сперму у стані густого гелю, знизити рухливість сперматозоїдів та шанси на запліднення.

Автори нової статті працювали над своїм методом контрацепції з 2015 року, коли під час іншого дослідження з'ясувалося, що деякі самки мишей не можуть завагітніти. Все через те, що сперма самців залишалася в'язкою. Згодом вчені спробували блокувати процес розрідження. За допомогою неспецифічного інгібітора протеази під назвою AEBSF їм вдалося порушити рух сперматозоїдів та знизити фертильність у піддослідних.

Дослідження на людському зразку

Під час досліджень на людському зразку виявилося, що AEBSF дійсно має протизаплідний ефект. Але залишалося питання, чи це не відбувається через токсичність препарату.

Тож фахівці вирішили використати антитіло для націлювання на органоспецифічний білок – простатичний специфічний антиген (або ПСА), який виступає протеазою хімотрипсинового типу та необхідний для розрідження еякуляту. Він секретується передміхуровою залозою у людей, але не у мишей, та в невеликих кількостях надходить у сперму, секрет простати та кров.

Після еякуляції ПСА впливає на семеногелін – білок коагуляту сперми людини.

Семеногеліни створюють гелеподібну мережу з білками, яка "уловлює" сперму. ПСА розщеплює цю сітку і сперма стає вільною. Шляхом інгібітора ПСА – антитіла, ми показали, що можемо блокувати це розрідження,

– заявив Прашант Анамтатмакула з Університету Міссурі.

Результати дослідження

У підсумку сперму, свіжі зразки якої зібрали у здорових чоловіків, вдалося залишити в'язкою і цим затримати більшу частину сперматозоїдів.

Тепер команда хоче виявити більш специфічні низькомолекулярні інгібітори, здатні ефективно запобігати здатності ПСА розріджувати сперму без шкідливих побічних ефектів.