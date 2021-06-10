Чому важливе відкриття

Команда з Королівського коледжу Лондона і Лундського університету вперше довела, що єдиний біомаркер в крові – білок NfL – може точно вказувати на нейродегенеративні процеси мозку пацієнта без інших однозначних симптомів. Наприклад, проблеми з пам'яттю і порушення концентрації в літньому віці часто списують на депресію, однак тепер тест зможе точно відрізнити її від деменції та інших хвороб.

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Що відомо про біомаркер

Показник NfL в крові виявився інформативним для 13 різних нейродегенеративних захворювань: кількох типів деменції, зокрема хвороби Альцгеймера, бічного аміотрофічного склерозу і хвороби Паркінсона.

Точність тесту склала від 90% до 100% в залежності від типу захворювання для всіх вікових груп. Примітно, що навіть низької концентрації NfL було достатньо для правильного результату.

Після вивчення 3138 образів крові вчені розробили еталонні порогові значення NfL у вікових групах, які дозволяють точно визначать наявність нейродегенеративних захворювань без характерних симптомів.



Часто діагностувати деменцію складно / Фото Unsplash

Деменція – що це? Це порушення когнітивних функцій, яке провокує деградацію пам'яті, мислення, здатності спілкуватись та виконувати повсякденні завдання.

Найвищі рівні NfL в крові фіксували у людей з бічним аміотрофічним склерозом, лобно-скроневій деменції і деменції при синдромі Дауна. І хоча тест не може точно диференціювати тип хвороби, результат вкаже на конкретну групу розладів, після чого лікарі зможуть обстежити пацієнта з діагностованою патологією уже цілеспрямовано.

Перспектива застосування нового тесту

Тест пропонує доступну альтернативу складній інструментальній діагностиці, яка значно дорожча, але найчастіше застосована наразі – ПЕТ сканування мозку – пункція для забору спинномозкової рідини.

Простий аналіз крові дозволить з легкістю проводити масштабні скринінги для літніх людей з метою виявлення ознак нейродегенеративних захворювань на ранніх стадіях.