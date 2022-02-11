Створили рибку з клітин людського серця: вона може плавати

Вчені з Гарварду та університету Еморі створили з м'язових клітин людського серця повністю автономну біогібридну рибку Даніо.

Рибка з серця

Завдяки хвосту, який ритмічно рухається з боку на бік, ця дивна синтетична риба плаває в розчині солі та глюкози, використовуючи ту ж силу, що і наші серця. Ця чудова мініатюрна кровоносна система може плавати понад 100 днів.

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Винахідники покладають великі надії на цей маленький пристрій. Істота допоможе досліджувати хвороби серця і зрештою створити штучний орган.

Як рибка рухається

Створення "біогібридної" риби зосереджується на двох ключових регуляторних властивостях нашого серця: здатності функціонувати спонтанно, без потреби свідомого запуску; і обміну сигналами, ініційований механічним рухом.

Рибка зроблена з кардіоміоцитів, вирощених зі стовбурових клітин людини. Вони розподілені на два шари – по одному з кожного боку хвостового плавця. Коли один із них скорочується, другий – розтягується.

Вчені зробили асинхронні м'язові скорочення автоматичними за принципом замкнутого циклу.

Наша кінцева мета – сконструювати штучне серце, яке зможе замінити орган дітям з вродженими патологіями,

– зазначили науковці.

Біогібридна рибка – дивіться відео