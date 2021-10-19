Дослідники з Університету Дарема у Великобританії розробили гаджет, за допомогою якого можна впливати на функціонал мозку. Він діє на цей орган, проникаючи через череп.

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Новий шолом, який лікує деменцію

Клінічні дослідження показали, що носіння цього шолома двічі на день по 6 хвилин зміцнює пам'ять, моторну функцію і процес обробки мозком навичок у здорових дорослих людей. Правда, дослідження проводилися саме на тих, хто поки ще зі старечим недоумством не зіткнувся.

Автор дослідження говорять, що якщо результати експериментів будуть такі ж і серед людей з деменцією, то в людства з'явиться дивовижний пристрій, який можна назвати першим ефективним методом боротьби з цією невиліковною недугою. Тільки в Україні на деменцію хворіють 63 тисячі людей. Щороку з'являються понад 4,5 тисячі нових випадків.

Механізм дії нового шолому

Він використовує процес під назвою фотобіомодуляція, при якому імпульси інфрачервоного світла направляються безпосередньо в мозок. Застосовується так звана внутрішньочерепна фотобіомодуляційна терапія.

Поки провели невелике дослідження. В основній групі брали участь 14 здорових британців у віці від 45 і старше, а в контрольній групі 13 осіб, яким одягали схожий за зовнішнім виглядом шолом-плацебо. Експерименти показали, що пристрій може допомогти клітинам мозку знову відновлюватись.

Дослідження показали, що довжина хвиль інфрачервоного світла допомагає усунути пошкодження нервових клітин у пацієнтів з деменцією. Це відбувається через посилення мітохондрії, які дають клітинам енергію, що стимулює активізацію імунних клітин, які виводять токсичні білки, пов'язані з деменцією.

Нещодавно у хвороби Альцгеймера і COVID-19 виявився загальний генетичний фактор ризику. Науковці знайшли асоційований з деменцією ген, який підвищує сприйнятливість до COVID-19 і підвищує ризики важкої форми інфекції.