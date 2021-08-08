Це триває протягом кількох мілісекунд. Втім, у майбутньому на основі розробки можуть з'явитися навіть комп'ютери, які працюють точнісінько як людський мозок.

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Як це вдалося

Вчені створили комп'ютерну модель штучних нейронів. Вони можуть виробляти такі ж електричні сигнали, які нейрони використовують для передачі інформації в мозку. Науковці створили фізичну модель, що містить ці канали.

Для моделювання штучної клітини використовували заряджені часточки – іони. Вони можуть створити щось на кшталт електричного сигналу. Натомість він передає інформацію між нейронами в мозку.

Увага! У вчених вийшла система, що імітує процес генерації потенціалів дії – стрибків електричної активності, які лежать в основі діяльності мозку.

Нова модель працює так:

електричний потенціал або напруга через клітинну мембрану змушує відкриватися "дверцята клітини", що ще більше збільшує заряд;

за той час клітина досягає піку й повертається в нормальний стан через кілька мілісекунд;

потім сигнал передається іншим клітинам. Це дозволяє інформації переміщатися в мозку.

Так, у цій системі зафіксували щось схоже на людську пам'ять. Мовиться про здатність утримувати інформацію на деякий час.

Наскільки мені відомо, люди вперше виконали таке з іонами,

– сказав співавтор дослідження Лідерік Боке, фізик Вищої нормальної школи.

Складність відкриття

Дослідники пояснили, що сучасні комп'ютери можуть робити неймовірні речі. Втім, така обчислювальна потужність вимагає великих витрат енергії. На відміну від них, людський мозок більш ефективний: для виконання роботи протягом цілого дня він використовує мізерну кількість енергії.

Вчені також зазначили, що, хоча до мозкоподібних комп'ютерів, ймовірно, ще далеко, це дослідження може допомогти науковця краще зрозуміти, як мозок обробляє інформацію. Відтак і розробити нові теорії обчислень, подібних мозку.

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