Створили штучні м'язи, які можна прокачати
Біологічні м'язи стають сильнішими, коли організм відновлює їх після ушкоджень під час навантажень. Штучні м'язи з оксиду цинку і суміші целюлози стають сильнішими в 66 разів завдяки аналогічному механізму.
Джерело:Fututrism
Як діють штучні м'язи
Новий м'який гель містить наноматеріали, які з'єднуються та утворюють нові міцні зв'язки, коли гель стискається або піддається механічній дії. Згодом гель стає більш міцним і жорстким.
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Для чого потрібні штучні м'язи
Цей гель може допомогти створити нове покоління м'яких роботів, які можуть з часом нарощувати або збільшувати свої власні можливості в залежності від конкретних завдань, для яких вони створені.
Нині процес працює тільки в одному напрямку – з кожним новим впливом гель міцнішає і твердішає, але з часом він не втрачає пружність. Саме це і хочуть виправити дослідники.
Якщо вони зможуть змусити м'які м'язи робота з часом розслабитися і прийняти колишню форму, тоді ці роботи стануть набагато універсальнішими інструментами, які будуть поступово адаптуватися і розвиватися для виконання різних завдань.
Одна з головних цілей софтроботики – створення машин, які могли б рости та пристосовуватися, як живі організми. Штучні м'язи – важливий крок вперед, якщо їхні властивості вийде застосувати на практиці.
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