Створили штучні м'язи, які можна прокачати

Біологічні м'язи стають сильнішими, коли організм відновлює їх після ушкоджень під час навантажень. Штучні м'язи з оксиду цинку і суміші целюлози стають сильнішими в 66 разів завдяки аналогічному механізму.

Як діють штучні м'язи

Новий м'який гель містить наноматеріали, які з'єднуються та утворюють нові міцні зв'язки, коли гель стискається або піддається механічній дії. Згодом гель стає більш міцним і жорстким.

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Для чого потрібні штучні м'язи

Цей гель може допомогти створити нове покоління м'яких роботів, які можуть з часом нарощувати або збільшувати свої власні можливості в залежності від конкретних завдань, для яких вони створені.

Нині процес працює тільки в одному напрямку – з кожним новим впливом гель міцнішає і твердішає, але з часом він не втрачає пружність. Саме це і хочуть виправити дослідники.

Якщо вони зможуть змусити м'які м'язи робота з часом розслабитися і прийняти колишню форму, тоді ці роботи стануть набагато універсальнішими інструментами, які будуть поступово адаптуватися і розвиватися для виконання різних завдань.

Одна з головних цілей софтроботики – створення машин, які могли б рости та пристосовуватися, як живі організми. Штучні м'язи – важливий крок вперед, якщо їхні властивості вийде застосувати на практиці.