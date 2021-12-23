Новий тест допоможе сповільнити поширення Омікрону

Новий метод тестування, представлений дослідницьким центром ЄС, допоможе виявляти штам Омікрон швидше та скоротити навантаження на дослідницькі установи країн-членів.

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Завдяки цьому ми можемо досягти кращого розуміння шляхів поширення Омікрону, ефективніше ізолювати його прояви та зменшити тиск на систему охорони здоров'я,

– сказала єврокомісар з питань здоров'я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Як працює тест

Суть методу полягає у застосуванні модифікованого реагенту. Новий тест уже презентували на засіданні Комітету з безпеки здоров'я Єврокомісії.

Реагент, ймовірно, найближчим часом буде доступний для замовлення виробників тестів та адаптований для використання в усіх лабораторіях, що займаються діагностикою COVID-19.

Новий метод спрямований саме на ідентифікацію варіанту Омікрон. Його зможуть використовуватися у всіх лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування, без тривалих та дорогих процедур.

Чому поява цього тесту важлива

Попередньо вчені повідомляли, що штам Омікрон не можна визначити за допомогою ПЛР-діагностики. Для встановлення мутації потрібно наразі проводити секвенування геному, що не є доступним у всіх країнах методом.

Довідка! Омікрон має велику кількість мутацій у спайковому білку, який необхідний для зв'язування антитіл. Генетичне секвенування показало, що Омікрон містить понад 50 мутацій.

Останні дані про штам Омікрон

Новий варіант коронавірусу Омікрон стає домінантним, витісняючи штам Дельта у багатьох країнах світу.

Три дози вакцини Sinovac – два перших компоненти і бустер виявились не достатньо ефективними проти цього штаму.

При цьому, дві дози вакцини Pfizer теж лише у невеликій кількості випадків зумовлюють рівень захисту від Омікрону. Тож, фармкомпанія повідодомила про необхідність третьої дози препарату.

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