Створили швидкий тест, який виявляє штам Омікрон

Європейська комісія повідомила про розробку швидкого методу виявлення штаму коронавірусу Омікрон.

Новий тест допоможе сповільнити поширення Омікрону

Новий метод тестування, представлений дослідницьким центром ЄС, допоможе виявляти штам Омікрон швидше та скоротити навантаження на дослідницькі установи країн-членів.

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Завдяки цьому ми можемо досягти кращого розуміння шляхів поширення Омікрону, ефективніше ізолювати його прояви та зменшити тиск на систему охорони здоров'я,

– сказала єврокомісар з питань здоров'я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Як працює тест

Суть методу полягає у застосуванні модифікованого реагенту. Новий тест уже презентували на засіданні Комітету з безпеки здоров'я Єврокомісії.

Реагент, ймовірно, найближчим часом буде доступний для замовлення виробників тестів та адаптований для використання в усіх лабораторіях, що займаються діагностикою COVID-19.

Новий метод спрямований саме на ідентифікацію варіанту Омікрон. Його зможуть використовуватися у всіх лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування, без тривалих та дорогих процедур.

Чому поява цього тесту важлива

Попередньо вчені повідомляли, що штам Омікрон не можна визначити за допомогою ПЛР-діагностики. Для встановлення мутації потрібно наразі проводити секвенування геному, що не є доступним у всіх країнах методом.

Останні дані про штам Омікрон

Новий варіант коронавірусу Омікрон стає домінантним, витісняючи штам Дельта у багатьох країнах світу.

Три дози вакцини Sinovac – два перших компоненти і бустер виявились не достатньо ефективними проти цього штаму.

При цьому, дві дози вакцини Pfizer теж лише у невеликій кількості випадків зумовлюють рівень захисту від Омікрону. Тож, фармкомпанія повідодомила про необхідність третьої дози препарату.

Омікрон має велику кількість мутацій у спайковому білку, який необхідний для зв'язування антитіл. Генетичне секвенування показало, що Омікрон містить понад 50 мутацій.

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