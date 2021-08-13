Створили спеціальний пластир для боротьби з облисінням

Вчені з Китаю придумали новий метод боротьби з облисінням. Експерти запропонували використовувати пластир з мікроголками й церієм, щоб запобігти патологічному випадінню волосся.

Як виглядає новий засіб проти облисіння

Пластир вже випробували на мишах, він виявився ефективнішим за популярні засоби проти алопеції. Новий препарат виглядає, як розчинна смужка з голками які містять суміші гіалуронової кислоти й наночастинок з церієм.

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Частою причиною появи лисини є недостатнє кровопостачання оболонки епітеліальних клітин, які оточують корені волосся. Також вони гинуть через те, що в шкірі голови накопичуються молекули активних форм кисню.

Пластир ефективніший за існуючі методи боротьби з облисінням

В результаті дослідження китайські вчені з'ясували, що церій в невеликих дозах імітує ферменти, які стримують окислювальні процеси в шкірі та запобігають пошкодженню волосся.

Експерти створили пластир з мікроголками, щоб забезпечити постачання цієї речовини до волосяних фолікулів. Вчені обробили церій поліетиленліпідним сполуками. Після чого частинки цієї речовини помістили на розчинний пластир.

Названий спосіб боротьби з облисінням попередньо перевірили на гризунах. Під час проведення експериментів з'ясувалося, що завдяки пластиру у мишей нові кровоносні судини та волосяні цибулини почали утворюватися вже на другому тижні щоденного застосування пластиру. За припущеннями вчених, цей засіб призупинить облисіння у людей.