Для оцінки агресивності раку необхідний зразок пухлини, який аналізується різними інструментами на можливість виникнення метастаз.

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Процес утворення метастазів

Щоб переміщатися тілом і утворювати вторинні вогнища раку – метастази, ракові клітини повинні змінити свій фенотип.

Зміна фізичних характеристик дозволяє нерухомим епітеліальним клітинам, що становлять бар'єри органів і шкіри, трансформуватися в мезенхімальні, які можуть формувати сполучну та лімфоїдну тканину, кровоносні судини.

Цей процес називається епітеліально-мезенхімальним переходом. Згідно з новою роботою вчених з Мічиганського університету, клітини, які завершують цей перехід, значно збільшують ризики метастазування пухлини.

Важливо! Вені змогли розробити особливий метод оцінки поведінки таких клітин, використовуючи магніти та штучний інтелект. Ця технологія дозволила відтворити природне середовище, ніби клітини переміщалися між тканинами в організмі.

Як працює тест

Спостереження за зразками клітин пухлини грудей і простати показали, що при метастазуванні ракові клітини змінюють свою активність і набувають форми ракети, яка дозволяє їм проникати в інші тканини та кровотік. Саме ці характеристики виявилися ознаками агресивності пухлини.

Коли метод стане широкодоступним, це дозволить лікарю визначати ризики агресивності для кожного конкретного пацієнта.

Врешті, вчені сподіваються, що цей тест стане стандартним варіантом скринінгу ракових клітин.

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