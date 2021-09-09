Створили вакцину проти наркозалежності

В США створили експериментальну вакцину проти опіоїдної залежності. Її вже почали тестувати на людях. Якщо дослідження підтвердять її ефективність, це зможе врятувати мільйони життів.

Епідемія залежності

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США, у 2019 році від передозування опіоїдами померли близько 50 тисяч американців. Пандемія погіршила ситуацію – у 2020 смертність зросла до 87 тисяч. В основному померлі вживали фентаніл та інші синтетичні опіоїди.

Також на тему: Час подбати про вітамін D: готуємося до сезону застуд

Як діє вакцина проти опіоїдної залежності

Вакцину розробили в Колумбійському університеті. Вона не дозволяє опіоїдам потрапити в мозок й таким чином позбавляє людину можливості відчути ейфорію, і створює захист від передозування – не відбувається пригнічення дихання.

Нині існують хороші препарати для лікування розладів, пов'язаних з вживанням опіоїдів. Але приблизно половина пацієнтів починає їх приймати, через пів року після рецидиву. Вакцина в поєднанні з будь-яким з цих препаратів може допомогти більшій кількості людей перемогти свою залежність і знизити ймовірність смерті від передозування,

– зазначили науковці.

Дослідження ефективності вакцини

Тестування вакцини на тваринах пройшло успішно. У першій фазі випробувань на людях братиме участь 24 людини з залежністю від оксикодону. Їх розділять на три групи. Одна буде отримувати плацебо, інші – низьку або високу дозу вакцини. Якщо вона виявиться безпечної та потенційно ефективною, випробування розширять до 45 добровольців.

Зараз вчені працюють над створенням аналогічних вакцин від залежності від героїну і фентанілу – для кожного опіоїду необхідний свій препарат, оскільки вони відрізняються хімічною структурою.

Нещодавно науковці довели, що дорослі віком до 45 років, які протягом місяця хоча б раз вживали канабіс, мають майже у двічі більший ризик мати серцевий напад. При регулярному вживанні ризик зростає ще більше.